Автомобилист — Ак Барс: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 17:00 мск

«Автомобилист» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Сегодня, 27 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге состоится встреча между местным «Автомобилистом» и казанским «Ак Барсом». Матч на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
Это будет четвёртая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский клуб провёл 59 игр, в которых набрал 72 очка, и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 81 очком после 59 матчей находится на третьей строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
