«Он не получает должного признания за то, что сделал». М. Ткачук о Мэттьюсе в сборной США

Нападающий сборной США и «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался об игре капитана национальной команды Остона Мэттьюса на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Он был невероятно полезен для нашей команды как капитан, как лидер, во всём, как на льду, так и за его пределами. То, что он сделал для нашей команды, просто невероятно. Он до сих пор не получает должного признания за то, что сделал, и я никогда этого не пойму», — приводит слова Ткачука Leafslatest на своей странице в социальной сети Х.

