Коннор Макдэвид четвёртый раз в карьере добрался до 100 очков за 60 матчей и менее
Поделиться
Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» записал на свой счёт гол и результативную передачу.
Коннор стал первым игроком в текущем сезоне НХЛ, кто набрал 100 очков. На это ему понадобилось 60 матчей. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид четвёртый раз в карьере добрался до 100 очков за 60 матчей и менее. Чаще него до 100 баллов за 60 игр и менее добирались Уэйн Гретцки (13), Марио Лемье (8) и Фил Эспозито (5).
27 февраля на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 8:1 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 8
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Эмберсон (Рословик, Савуа) – 07:25 0:2 Подколзин (Манджапане, Нурс) – 08:19 1:2 Фёгеле (Эдмундсон) – 12:15 1:3 Манджапане (Хайман, Экхольм) – 22:59 1:4 Макдэвид (Хайман) – 24:58 1:5 Хайман (Драйзайтль, Бушар) – 28:44 (pp) 1:6 Драйзайтль (Макдэвид) – 40:31 (pp) 1:7 Уолман (Савуа, Драйзайтль) – 45:24 1:8 Уолман (Драйзайтль) – 47:36
Комментарии
- 27 февраля 2026
-
11:17
-
11:00
-
10:55
-
10:44
-
10:26
-
10:11
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:31
-
09:20
-
09:16
-
09:15
-
09:00
-
08:53
-
08:48
-
08:35
-
08:34
-
08:30
-
08:18
-
08:09
-
07:50
-
07:49
-
06:54
-
06:38
-
05:56
-
05:44
-
05:43
-
05:42
-
05:42
-
05:30
-
04:34
-
04:29
-
04:17