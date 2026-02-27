Коннор Макдэвид четвёртый раз в карьере добрался до 100 очков за 60 матчей и менее

Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Коннор стал первым игроком в текущем сезоне НХЛ, кто набрал 100 очков. На это ему понадобилось 60 матчей. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид четвёртый раз в карьере добрался до 100 очков за 60 матчей и менее. Чаще него до 100 баллов за 60 игр и менее добирались Уэйн Гретцки (13), Марио Лемье (8) и Фил Эспозито (5).

27 февраля на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 8:1 одержали гости.