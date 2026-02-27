Скидки
Дилан Ларкин побил рекорд Сергея Фёдорова в «Детройте» по голам в овертайме

Капитан «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин забросил обе шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, гол в овертайме стал для Ларкина 13-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. Он обновил рекорд «красных крыльев» по данному показателю, обогнав Сергея Фёдорова (12). Третье место делят Стив Айзерман и Брэндан Шэнахан (по 9).

Всего в текущем сезоне на счету Ларкина 28 заброшенных шайб и 25 результативных передач в 59 играх.

Отметим, что Дилан Ларкин был признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги.

