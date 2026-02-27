Скидки
Сергей Бобровский оценил победный матч «Флориды» с «Торонто»

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о победе во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Мы начали очень мощно, забив три гола, и это был важный первый период для нас. Затем мы просто сыграли в свою игру. Ребята отлично работали передо мной, позволяли мне видеть шайбу. Была отличная борьба за шайбу, другие мелкие детали. Они сделали всё отлично», — приводит слова Бобровского сайт НХЛ.

В ночь с 26 на 27 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арены» (Санрайз, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Маршан (Лунделль) – 03:18     2:0 Вераге (Родригес, Лунделль) – 05:13 (pp)     3:0 Родригес – 16:40 (sh)     3:1 Таварес (Мэттьюс, Экман-Ларссон) – 40:47 (pp)     4:1 Маршан – 56:51     5:1 Ткачук (Беннетт, Райнхарт) – 58:08    
