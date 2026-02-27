Скидки
Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев опубликовал фотографию после операции
Форвард магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Силантьев в своём телеграм-канале опубликовал фотографию после операции на ноге.

«Операция позади! Всем спасибо за поддержку, семья рядом — это главное», — написал Силантьев.

Матч «Авангард» — «Металлург» 27 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Напомним, в конце второго периода игры с «Северсталью» (3:4 ОТ) Силантьев неудачно подкатился к борту, споткнулся и сильно врезался ногами в борт. При ударе нога Силантьева приняла неестественное положение, а хоккеист сразу дал понять, что повреждение серьёзное. Силантьева унесли с площадки на носилках.

Ранее о проведённой операции высказался спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.

