Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев опубликовал фотографию после операции

Форвард магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Силантьев в своём телеграм-канале опубликовал фотографию после операции на ноге.

«Операция позади! Всем спасибо за поддержку, семья рядом — это главное», — написал Силантьев.

Напомним, в конце второго периода игры с «Северсталью» (3:4 ОТ) Силантьев неудачно подкатился к борту, споткнулся и сильно врезался ногами в борт. При ударе нога Силантьева приняла неестественное положение, а хоккеист сразу дал понять, что повреждение серьёзное. Силантьева унесли с площадки на носилках.

Ранее о проведённой операции высказался спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.