Форвард «Флориды» Мэттью Ткачук выразил поддержку армии США

Нападающий сборной США и «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук на своей странице в социальной сети Х высказал слова поддержки армии США.

«Спасибо всем военнослужащим США! Это для вас всех! Спасибо за всё, что вы делаете, чтобы мы могли играть в любимую игру! Наша олимпийская команда ежедневно говорила о том, как важно играть от всего сердца ради военных и всех сотрудников служб!» — написал Ткачук.

Напомним, команда США завоевала олимпийское золото, одолев в финале сборную Канады в овертайме со счётом 2:1.

Ранее Мэттью Ткачук высказался об игре капитана национальной команды Остона Мэттьюса на Олимпиаде-2026 в Италии.