Голдобин назвал симуляцией действия Пыленкова в концовке игры СКА и «Динамо»
Нападающий СКА Николай Голдобин заявил, что защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков симулировал нарушение правил в концовке матча. Напомним, армейский клуб проиграл со счётом 1:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Галимов (Слепышев, Артемьев) – 05:43 (5x5) 1:1 Дишковский – 12:39 (4x5) 1:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 28:09 (5x4) 1:3 Адамчук (Уил, Гусев) – 28:45 (5x5) 1:4 Сергеев (Уил) – 33:59 (5x5)
— Насколько болезненный результат?
— Конечно, была важная игра за возможность подняться повыше в Западной конференции. Тяжело, когда много пропускаем. Ребята старались, бились…
— Что произошло в концовке, где вы, можно сказать, кинули соперника и заработали удаление?
— Я не кидал. Я еле коснулся, он упал там, показал что‑то, и меня удалили.
— То есть это, скорее, симуляция?
— Конечно, — приводит слова Голдобина «Матч ТВ».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Комментарии
