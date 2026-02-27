Голдобин назвал симуляцией действия Пыленкова в концовке игры СКА и «Динамо»

Нападающий СКА Николай Голдобин заявил, что защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков симулировал нарушение правил в концовке матча. Напомним, армейский клуб проиграл со счётом 1:4.

— Насколько болезненный результат?

— Конечно, была важная игра за возможность подняться повыше в Западной конференции. Тяжело, когда много пропускаем. Ребята старались, бились…

— Что произошло в концовке, где вы, можно сказать, кинули соперника и заработали удаление?

— Я не кидал. Я еле коснулся, он упал там, показал что‑то, и меня удалили.

— То есть это, скорее, симуляция?

— Конечно, — приводит слова Голдобина «Матч ТВ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.