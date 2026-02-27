Кожевников оценил, сколько Евгений Малкин ещё может отыграть в «Питтсбурге»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил, сколько российский нападающий Евгений Малкин ещё может отыграть в «Питтсбург Пингвинз». Действующий контракт россиянина с «пингвинами», в которых нападающий провёл всю свою карьеру в НХЛ, истекает после сезона-2025/2026.

«Женя вовремя уехал в НХЛ. Да он и в 18 лет был готов уехать. Да, его придержали в «Металлурге», но кому хочется отпускать явного лидера? Никому. Ну поморозили его немного, и всё равно он стал великим. Он ещё может играть и играть. Как минимум один сезон-то точно. А то и два-три, но всё ведь зависит от генетики. Он сам решит. Главное – чтобы в этом возрасте не было какой-нибудь серьёзной травмы», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».