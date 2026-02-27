В «Металлурге» назвали предварительный срок восстановления Силантьева после операции

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков и доктор команды Михаил Новиков подробно рассказали о ходе восстановления форварда магнитогорского клуба Дмитрия Силантьева после операции.

«В четверг Дмитрий перенёс операцию после травмы, которую он получил в игре против «Северстали». Характер повреждения серьёзный. Сам момент, как выразился после матча Андрей Владимирович Разин, выглядел жутко. Но сейчас всё это в прошлом. Операция прошла успешно, и это самое главное.

Сейчас ему предстоит новый вызов – реабилитация и восстановление. Это сложный этап, но мы с вами прекрасно знаем, что Дима – настоящий боец, который не боится трудностей и не привык сдаваться. Уверен, эту травму он преодолеет с мужеством и станет ещё сильнее как хоккеист, и, что самое главное, как человек. Вся команда и каждый человек в раздевалке поддерживает Дмитрия в этот непростой момент в его карьере», — приводит слова Бирюкова телеграм-канал «Металлурга».

«Операция Дмитрия прошла успешно, он уже вышел на связь. Также мы находимся в контакте с коллегами из Медсанчасти ММК, которые постоянно наблюдают за состоянием игрока. Хочется выразить им отдельную благодарность за оперативную и грамотную работу.

Повреждение, которое получил Дмитрий, достаточно серьёзное, и пока говорить о возвращении на лёд преждевременно. Сейчас главное – правильное восстановление и грамотная реабилитация. Мы ориентируемся на срок до трёх месяцев, но важно понимать, всегда есть нюансы, влияющие на восстановление.

Ещё раз подчеркну, мы каждый день на связи с коллегами из Медсанчасти ММК и самим Дмитрием, и регулярно. Вместе мы приложим все усилия для того, чтобы он восстановился от повреждения и вновь радовал всех болельщиков своей игрой», — приводит слова Новикова телеграм-канал «Металлурга».