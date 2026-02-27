Инсайдер НХЛ назвал команды, ради которых Стэмкос может снять пункт о запрете обмена

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в эфире TSN заявил, что форвард «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос предпочел бы перейти в «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Даллас Старз» или «Миннесоту Уайлд», если его попросят отказаться от пункта о запрете на обмен до крайнего срока 6 марта.

Как отмечает Пьер Лебрюн, Стэмкос не просит об обмене из «Нэшвилла» и возможный переход может стать более вероятным в межсезонье.

35-летний форвард проводит свой второй сезон по четырёхлетнему контракту с клубом с кэпхитом $ 8 млн. В текущем сезоне у канадца 45 (29+16) очков в 58 играх.

«Нэшвилл» занимает девятое место в Западной конференции НХЛ с 59 очками.