Юрчо высказался о волевой победе «Лады» над «Ак Барсом» в Казани

Нападающий «Лады» Томаш Юрчо высказался о волевой победе над «Ак Барсом» (5:4 Б) в Казани.

– Поздравляю с яркой победой в Казани! Ваша команда совершила выдающийся камбэк в гостях, какие у вас остались чувства после игры?

– Всегда приятно отыгрываться, это особые эмоции, когда проигрываешь 0:3, а в итоге побеждаешь – это здорово. Особенно играя против такого соперника, как «Ак Барс». Это очень важно для нас и показывает, что мы хорошая команда и можем выигрывать у сильных команд. Что мы конкурентоспособны.

– И всё-таки – что произошло в начале игры? Старт матча ваша команда откровенно провалила.

– Я не знаю. Но вышло так, что они просто были повсюду, закрывали всю площадку, игра была постоянно в нашей зоне. К сожалению, нам не удалось удержать оборону, сдержать этот натиск, и несколько шайб подряд залетели в наши ворота. А когда тебе забивают в самом начале матча – играть непросто.

В первом периоде они были лучше, но я думаю, что остальная часть игры была довольно равной по содержанию, возможно, мы даже смотрелись лучше на определённых отрезках, за счёт чего и удалось вернуться по счёту, — сказал Юрчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.