Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юрчо высказался о волевой победе «Лады» над «Ак Барсом» в Казани

Юрчо высказался о волевой победе «Лады» над «Ак Барсом» в Казани
Комментарии

Нападающий «Лады» Томаш Юрчо высказался о волевой победе над «Ак Барсом» (5:4 Б) в Казани.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 5
Б
Лада
Тольятти
1:0 Лямкин (Миллер, Сафонов) – 00:34 (5x5)     2:0 Кателевский (Дыняк, Бардин) – 05:07 (5x5)     3:0 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 11:32 (5x3)     3:1 Михайлов – 25:27 (5x5)     3:2 Граовац (Романов, Коттон) – 39:41 (5x5)     3:3 Тянулин (Савчук) – 39:59 (5x4)     3:4 Савчук (Михайлов, Тянулин) – 40:32 (5x5)     4:4 Денисенко (Пустозёров, Карпухин) – 50:56 (5x5)     4:5 Кугрышев – 65:00    

– Поздравляю с яркой победой в Казани! Ваша команда совершила выдающийся камбэк в гостях, какие у вас остались чувства после игры?
– Всегда приятно отыгрываться, это особые эмоции, когда проигрываешь 0:3, а в итоге побеждаешь – это здорово. Особенно играя против такого соперника, как «Ак Барс». Это очень важно для нас и показывает, что мы хорошая команда и можем выигрывать у сильных команд. Что мы конкурентоспособны.

– И всё-таки – что произошло в начале игры? Старт матча ваша команда откровенно провалила.
– Я не знаю. Но вышло так, что они просто были повсюду, закрывали всю площадку, игра была постоянно в нашей зоне. К сожалению, нам не удалось удержать оборону, сдержать этот натиск, и несколько шайб подряд залетели в наши ворота. А когда тебе забивают в самом начале матча – играть непросто.

В первом периоде они были лучше, но я думаю, что остальная часть игры была довольно равной по содержанию, возможно, мы даже смотрелись лучше на определённых отрезках, за счёт чего и удалось вернуться по счёту, — сказал Юрчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Томашем Юрчо читайте на «Чемпионате»:
«Здорово, что словаки не стали чинить препятствия ребятам из КХЛ». Интервью с Томашем Юрчо
Эксклюзив
«Здорово, что словаки не стали чинить препятствия ребятам из КХЛ». Интервью с Томашем Юрчо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android