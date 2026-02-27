Юрчо — о «Ладе»: непросто выходить, когда нет турнирной составляющей, нужно смириться

Нападающий «Лады» Томаш Юрчо рассказал об игре за тольяттинский клуб на остатке сезона. Ранее команда лишилась шансов на попадание в плей-офф.

– Какие в целом сейчас настроения в «Ладе»? У вас нет уже даже математических шансов на плей-офф.

– Понятное дело, что непросто выходить и играть, когда понимаешь, что нет турнирной составляющей, когда после последней игры в регулярном сезоне точно ничего не будет.

Казалось бы, смысла нет, но всё равно нужно бороться, сейчас нам нужно просто смириться с этой ситуацией и оставаться сосредоточенными на каждой отдельной игре, подходить к каждому новому матчу как к новой отдельной задаче, приключению. И не ставить глобальных целей.

– Команде тяжело найти мотивацию в этой ситуации?

– Разумеется, это сложный момент для всех нас, как я уже и говорил. Это сложная ситуация, но мы должны научиться с ней справляться, просто играть и концентрироваться на каждой встрече. Настроение в коллективе боевое, надеюсь, так будет и дальше, — сказал Юрчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.