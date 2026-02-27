Словацкий нападающий Юрчо рассказал о переходе в «Ладу» по ходу сезона

Нападающий «Лады» Томаш Юрчо рассказал о переходе в тольяттинский клуб по ходу сезона.

– Вы перешли в «Ладу» уже по ходу сезона. Как это было? Почему выбрали именно клуб из Тольятти?

– Всё просто: у меня было предложение от «Лады», поэтому я и принял его, на тот момент было не то чтобы много опций. И я понимал свою роль в команде, свои задачи, заинтересованность клуба во мне. Это был непростой сезон как для команды, так и для меня лично.

Войти в игру после нескольких месяцев без игр непросто, однако я постепенно смог влиться и поймать игровой ритм. Спасибо тренерскому штабу за терпение, партнёрам за помощь, все были очень добры ко мне.

– Когда были без клуба, вы тренировались один или вместе с друзьями?

– Я тренировался вместе с командой «Кошице» в своём родном городе. Они играют в высшей лиге Словакии, и я мог тренироваться с ними каждый день, это былая хорошая возможность для меня.

– При этом вы могли только тренироваться, возможности сыграть за «Кошице» не было?

– Не то что не было возможности, я, в принципе, мог подписать временный контракт и сыграть на этом отрезке, но не хотел травмироваться и ждал каких-то предложений из других лиг.

Так что я просто тренировался вместе с ними пару месяцев и ждал звонка от агента. Мне нужно было держать себя в форме и быть готовым влиться в игру в новом клубе сразу же по необходимости, — сказал Юрчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.