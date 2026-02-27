Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Словацкий нападающий Юрчо рассказал о переходе в «Ладу» по ходу сезона

Словацкий нападающий Юрчо рассказал о переходе в «Ладу» по ходу сезона
Комментарии

Нападающий «Лады» Томаш Юрчо рассказал о переходе в тольяттинский клуб по ходу сезона.

– Вы перешли в «Ладу» уже по ходу сезона. Как это было? Почему выбрали именно клуб из Тольятти?
– Всё просто: у меня было предложение от «Лады», поэтому я и принял его, на тот момент было не то чтобы много опций. И я понимал свою роль в команде, свои задачи, заинтересованность клуба во мне. Это был непростой сезон как для команды, так и для меня лично.

Войти в игру после нескольких месяцев без игр непросто, однако я постепенно смог влиться и поймать игровой ритм. Спасибо тренерскому штабу за терпение, партнёрам за помощь, все были очень добры ко мне.

– Когда были без клуба, вы тренировались один или вместе с друзьями?
– Я тренировался вместе с командой «Кошице» в своём родном городе. Они играют в высшей лиге Словакии, и я мог тренироваться с ними каждый день, это былая хорошая возможность для меня.

– При этом вы могли только тренироваться, возможности сыграть за «Кошице» не было?
– Не то что не было возможности, я, в принципе, мог подписать временный контракт и сыграть на этом отрезке, но не хотел травмироваться и ждал каких-то предложений из других лиг.

Так что я просто тренировался вместе с ними пару месяцев и ждал звонка от агента. Мне нужно было держать себя в форме и быть готовым влиться в игру в новом клубе сразу же по необходимости, — сказал Юрчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Томашем Юрчо читайте на «Чемпионате»:
«Здорово, что словаки не стали чинить препятствия ребятам из КХЛ». Интервью с Томашем Юрчо
Эксклюзив
«Здорово, что словаки не стали чинить препятствия ребятам из КХЛ». Интервью с Томашем Юрчо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android