Юрчо – о сборной Словакии на Олимпиаде: удивлён игрой ребят, был поражён, хороший результат

Юрчо — о сборной Словакии на ОИ: удивлён игрой ребят, был поражён, хороший результат
Нападающий «Лады» Томаш Юрчо оценил игру сборной Словакии на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Команда заняла четвёртое место.

– Если говорить о Словакии, то многие остались под большим впечатлением от игры словацкой сборной на Олимпийских играх в Милане. Вы смотрели матчи?
– Я посмотрел один или два матча, могу только подтвердить общее мнение: это очень хороший результат для словацкой команды, я был поражён. Приятно удивлён игрой некоторых ребят, которые были на высоте и провели отличный турнир, ничуть не проседая на фоне звёзд НХЛ.

– Словацкая команда сейчас на подъёме? Перед Олимпиадой многие говорили, что она, вероятнее всего, даже не попадёт в четвертьфинал, а в итоге – полуфинал.
– Я согласен с тем, что мы не были фаворитами, но нам удалось победить Финляндию, добиться нужного счёта в матче со Швецией и выйти из группы с первого места, обеспечив себе нужную сетку. Хорошо, что нам достались в качестве соперников немцы, а не сборная Чехии, например, могло быть и такое.

Конечно, определённая доля удачи в итоговом результате была, ничего не скажешь, однако надо признать, что и ребята играли очень-очень хорошо, и команда полностью заслужила такой результат своей игрой, самоотдачей на площадке. Были лидеры, которые вели команду за собой, остальные им помогали, но никто не был в стороне, это был единый коллектив – в этом и секрет успеха.

– Вы, вероятно, знакомы со многими ребятами из этой команды, играли вместе с ними. Общались по ходу Олимпиады, по её итогам?
– Перед Олимпиадой я созванивался с несколькими ребятами, с кем хорошо знаком. Но точно не во время Олимпиады, я не хотел их как-то отвлекать, мешать настрою. Я знаю, как это бывает по ходу крупных турниров, перед важнейшими матчами, когда ты сосредоточен на себе и тебе не очень хочется вообще с кем-либо разговаривать.

Но думаю, что летом мы обязательно встретимся вживую и поболтаем, я в этом не сомневаюсь, либо созвонимся по итогам сезона. Есть что обсудить, мне интересны их впечатления, — сказал Юрчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Томашем Юрчо читайте на «Чемпионате»:
«Здорово, что словаки не стали чинить препятствия ребятам из КХЛ». Интервью с Томашем Юрчо
Эксклюзив
«Здорово, что словаки не стали чинить препятствия ребятам из КХЛ». Интервью с Томашем Юрчо
