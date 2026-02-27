Скидки
Словацкий нападающий Юрчо высказался о главном тренере сборной Владимире Орсаге

Нападающий «Лады» Томаш Юрчо высказался о работе главного тренера сборной Словакии Владимира Орсага.

– Вы в контакте с главным тренером Владимиром Орсагом? Возможно, он давал вам какие-то игровые советы?
– Мы общались с ним летом, у нас был летний лагерь для потенциальных членов олимпийской команды. Мы просто болтали о разных повседневных вещах, о хоккее, в том числе о том, как сборная будет поступать с игроками КХЛ, будет ли возможность поехать на Олимпиаду, подписав контракт в КХЛ. Но не было ничего конкретного.

– Это сильный специалист?
– Конечно, у него была хорошая карьера игрока, его многие знают и уважают в Словакии. Теперь он тренер, с победным опытом, тренерский опыт он набрал, работая в клубах, так что это хорошо для сборной, — сказал Юрчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Томашем Юрчо читайте на «Чемпионате»:
«Здорово, что словаки не стали чинить препятствия ребятам из КХЛ». Интервью с Томашем Юрчо
«Здорово, что словаки не стали чинить препятствия ребятам из КХЛ». Интервью с Томашем Юрчо
