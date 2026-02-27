Скидки
Призёр ОИ в Пекине Юрчо высказался о пропуске Олимпиады в Милане
Нападающий «Лады» и сборной Словакии Томаш Юрчо прокомментировал свой пропуск Олимпиады-2026 в Милане.

– С какими эмоциями смотрели Олимпиаду? Не было сожаления, что вы не в составе?
– Тут нечего и говорить, разумеется, мне хотелось сыграть в Милане. Я был на Олимпиаде в Сочи много лет назад и в Пекине был четыре года назад, когда мы выиграли бронзу. Это особый опыт, и хотелось его повторить, однако я понимал, что шансов на вызов немного. Я не смог начать сезон вовремя, много пропустил, и получилось так, как получилось, к сожалению.

Мне банально не хватило времени и возможности показать себя. Но я не виню никого: ни тренерский штаб, ни федерацию, можно объяснить, почему меня не вызвали, видимо, мне просто не суждено было участвовать в этой Олимпиаде, однако главное, что у команды всё получилось, она смогла показать отличный результат.

Так что всё равно хорошо, я рад за ребят. Здорово, что вызвали ребят из КХЛ, не стали чинить препятствия, это был хороший шаг, и он дал результат, помог команде достичь успеха, — сказал Юрчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Томашем Юрчо читайте на «Чемпионате»:
«Здорово, что словаки не стали чинить препятствия ребятам из КХЛ». Интервью с Томашем Юрчо
Эксклюзив
«Здорово, что словаки не стали чинить препятствия ребятам из КХЛ». Интервью с Томашем Юрчо
