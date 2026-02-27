Скидки
Юрчо — о Слафковски: для Словакии он настоящая суперзвезда, его любит вся страна

Нападающий «Лады» Томаш Юрчо высказался об игре форварда и лидера сборной Словакии Юрая Слафковски.

– Что думаете о Юрае Слафковски? Вы играли с ним ещё на Олимпийских играх в Пекине.
– Он настоящая суперзвезда. Для Словакии – точно. Я вижу, как он становится очень сильным игроком, не только по технике, но и ментально, по лидерским качествам. На этой Олимпиаде он показал, что может быть лидером на площадке и в раздевалке и вести команду за собой.

В Пекине он ярко заявил о себе, о нём много говорили, ждали быстрого прогресса – его не было, и пошли даже разговоры, что Юрая переоценили. Я знаю, что он переживал, но не сдавался и продолжал работать. И это самое главное, ему всего 21 год, так что все успехи впереди, очень здорово видеть такие результаты от молодого игрока. Его сейчас любит вся страна.

– То же самое можно сказать и про Далибора Дворски, Шимона Немеца?
– Конечно, у нас много хороших молодых игроков, и они хорошо себя показали как игроки сборной, на этой Олимпиаде продемонстрировали свои лучшие качества, что наверняка поможет им и в клубной карьере, — сказал Юрчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Томашем Юрчо читайте на «Чемпионате»:
«Здорово, что словаки не стали чинить препятствия ребятам из КХЛ». Интервью с Томашем Юрчо
«Здорово, что словаки не стали чинить препятствия ребятам из КХЛ». Интервью с Томашем Юрчо
