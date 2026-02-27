Экс-нападающий «Детройта» Юрчо высказался о победе Дилана Ларкина со сборной США на ОИ

Нападающий «Лады» и экс-форвард «Детройт Ред Уингз» Томаш Юрчо высказался о победе игрока «красных крыльев» Дилана Ларкина со сборной США на Олимпиаде-2026.

– Как вам в целом хоккей на Олимпиаде?

– Я не смотрел все матчи от и до, всё-таки у нас идёт свой сезон, игры и тренировки, однако, когда была возможность, я включал трансляции, какие-то ключевые встречи, плей-офф. Смотрел хотя бы нарезки голов и моментов.

Отмечу финал и то, как играла сборная США. Понравились некоторые игроки персонально, следил за теми, с кем хорошо знаком. Рад за Дилана Ларкина, успел с ним поиграть в «Детройте», он заслужил этот успех, — сказал Юрчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.