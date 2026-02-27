Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-нападающий «Детройта» Юрчо высказался о победе Дилана Ларкина со сборной США на Олимпиаде

Экс-нападающий «Детройта» Юрчо высказался о победе Дилана Ларкина со сборной США на ОИ
Комментарии

Нападающий «Лады» и экс-форвард «Детройт Ред Уингз» Томаш Юрчо высказался о победе игрока «красных крыльев» Дилана Ларкина со сборной США на Олимпиаде-2026.

– Как вам в целом хоккей на Олимпиаде?
– Я не смотрел все матчи от и до, всё-таки у нас идёт свой сезон, игры и тренировки, однако, когда была возможность, я включал трансляции, какие-то ключевые встречи, плей-офф. Смотрел хотя бы нарезки голов и моментов.

Отмечу финал и то, как играла сборная США. Понравились некоторые игроки персонально, следил за теми, с кем хорошо знаком. Рад за Дилана Ларкина, успел с ним поиграть в «Детройте», он заслужил этот успех, — сказал Юрчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Томашем Юрчо читайте на «Чемпионате»:
«Здорово, что словаки не стали чинить препятствия ребятам из КХЛ». Интервью с Томашем Юрчо
Эксклюзив
«Здорово, что словаки не стали чинить препятствия ребятам из КХЛ». Интервью с Томашем Юрчо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android