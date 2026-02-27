«Авангард» — «Металлург»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026

Сегодня, 27 февраля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Игра начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав «Авангарда»:

Фото: «Авангард»

Состав «Металлурга»:

Фото: «Металлург»

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги омский клуб провёл 59 встреч, в которых набрал 84 очка, и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 94 очками после 58 матчей находится на первой строчке Востока.