Форвард «Динамо» Уил: мы забросили СКА четыре шайбы и играли так, как хотели
Поделиться
Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил оценил гостевую победу над СКА (4:1) в Санкт-Петербурге.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Галимов (Слепышев, Артемьев) – 05:43 (5x5) 1:1 Дишковский – 12:39 (4x5) 1:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 28:09 (5x4) 1:3 Адамчук (Уил, Гусев) – 28:45 (5x5) 1:4 Сергеев (Уил) – 33:59 (5x5)
«Мы очень хорошо играли, однако пару раз расслабились, поэтому пропустили атаки соперника, в том числе в большинстве, когда нам забили. В целом же мы забросили четыре шайбы и играли так, как хотели. Нужно продолжать в том же духе.
Что касается трёх голов во втором периоде, не знаю, как это объяснить. Иногда получается забить за шесть минут, а иногда не можешь ни разу поразить ворота за весь матч. Но если продолжать работать и отдаваться на 100%, то всё будет хорошо», — приводит слова Уила Metaratings.
Комментарии
- 27 февраля 2026
-
15:00
-
14:46
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:21
-
13:05
-
12:42
-
12:23
-
12:10
-
11:51
-
11:36
-
11:17
-
11:00
-
10:55
-
10:44
-
10:26
-
10:11
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:31
-
09:20
-
09:16
-
09:15
-
09:00
-
08:53
-
08:48
-
08:35
-
08:34
-
08:30
-
08:18