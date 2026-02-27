Скидки
Форвард «Динамо» Уил: мы забросили СКА четыре шайбы и играли так, как хотели

Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил оценил гостевую победу над СКА (4:1) в Санкт-Петербурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Галимов (Слепышев, Артемьев) – 05:43 (5x5)     1:1 Дишковский – 12:39 (4x5)     1:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 28:09 (5x4)     1:3 Адамчук (Уил, Гусев) – 28:45 (5x5)     1:4 Сергеев (Уил) – 33:59 (5x5)    

«Мы очень хорошо играли, однако пару раз расслабились, поэтому пропустили атаки соперника, в том числе в большинстве, когда нам забили. В целом же мы забросили четыре шайбы и играли так, как хотели. Нужно продолжать в том же духе.

Что касается трёх голов во втором периоде, не знаю, как это объяснить. Иногда получается забить за шесть минут, а иногда не можешь ни разу поразить ворота за весь матч. Но если продолжать работать и отдаваться на 100%, то всё будет хорошо», — приводит слова Уила Metaratings.

