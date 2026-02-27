Форвард «Динамо» Уил: мы забросили СКА четыре шайбы и играли так, как хотели

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил оценил гостевую победу над СКА (4:1) в Санкт-Петербурге.

«Мы очень хорошо играли, однако пару раз расслабились, поэтому пропустили атаки соперника, в том числе в большинстве, когда нам забили. В целом же мы забросили четыре шайбы и играли так, как хотели. Нужно продолжать в том же духе.

Что касается трёх голов во втором периоде, не знаю, как это объяснить. Иногда получается забить за шесть минут, а иногда не можешь ни разу поразить ворота за весь матч. Но если продолжать работать и отдаваться на 100%, то всё будет хорошо», — приводит слова Уила Metaratings.