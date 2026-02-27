Скидки
Двукратный чемпион ОИ рассказал, что стало решающим фактором в финале Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион в роли защитника и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук высказался о финальном матче Олимпиады — 2026 между Канадой и США (1:2 ОТ).

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

— Игорь, как Канада восприняла поражение сборной своей страны в финале Олимпиады?
— Тяжёлая для Канады история – в виде спорта номер один. Болельщики и специалисты переживали – в финале создано столько моментов, а результат отрицательный. Тем более в нынешние времена, когда между странами – Канадой и США – скажем так, охлаждение.

— Уроки Олимпиады – по вашей версии?
— Хоккей стал очень быстрым и интенсивным. Конкуренция теперь плотнее – это доказали те же чехи или финны, когда в плей-офф создали главному фавориту, канадцам, массу проблем.

Физически и тактически теперь все готовы, решающий фактор – мастерство. Тот, кто в условиях быстрого и интенсивного хоккея лучше реализует моменты, тот и выигрывает. В принципе, в этом и заключается фактор мастерства, личного и командного.

— У американцев больше мастеров, чем у канадцев?
— Спорить о прогрессе американской школы бессмысленно, он очевиден, уровень мастерства в ней приближается к канадскому. Конкретно в финале решающим фактором стало меньшинство сборной США. За весь турнир после своих удалений американцы ни разу не пропустили, о чём тут говорить? — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

