Двукратный чемпион ОИ рассказал, что стало решающим фактором в финале Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион в роли защитника и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук высказался о финальном матче Олимпиады — 2026 между Канадой и США (1:2 ОТ).

— Игорь, как Канада восприняла поражение сборной своей страны в финале Олимпиады?

— Тяжёлая для Канады история – в виде спорта номер один. Болельщики и специалисты переживали – в финале создано столько моментов, а результат отрицательный. Тем более в нынешние времена, когда между странами – Канадой и США – скажем так, охлаждение.

— Уроки Олимпиады – по вашей версии?

— Хоккей стал очень быстрым и интенсивным. Конкуренция теперь плотнее – это доказали те же чехи или финны, когда в плей-офф создали главному фавориту, канадцам, массу проблем.

Физически и тактически теперь все готовы, решающий фактор – мастерство. Тот, кто в условиях быстрого и интенсивного хоккея лучше реализует моменты, тот и выигрывает. В принципе, в этом и заключается фактор мастерства, личного и командного.

— У американцев больше мастеров, чем у канадцев?

— Спорить о прогрессе американской школы бессмысленно, он очевиден, уровень мастерства в ней приближается к канадскому. Конкретно в финале решающим фактором стало меньшинство сборной США. За весь турнир после своих удалений американцы ни разу не пропустили, о чём тут говорить? — цитирует Кравчука Russia-Hockey.