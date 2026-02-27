Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Черкас: возможный вылет СКА в первом раунде Кубка Гагарина будет большим провалом!

Сергей Черкас: возможный вылет СКА в первом раунде Кубка Гагарина будет большим провалом!
Комментарии

Бывший голкипер СКА Сергей Черкас высказался о текущей игре армейцев и заявил, что вылет команды в первом раунде Кубка Гагарина будет большим провалом.

– Реально ли СКА подняться выше седьмого места?
– Московское «Динамо», «Спартак» и ЦСКА борются за место выше. Все команды надеются подвинуть «Торпедо» с четвёртого места. Это всё не так просто сделать. Что касается СКА, мне показалось, что в последней игре с «Динамо» команда была уставшей после хорошей серии. Насколько быстро СКА выйдет из этого состояния, мы увидим скоро. Следующий матч с «Локомотивом» – это очень хороший тест.

– Вылет в первом раунде Кубка Гагарина станет провалом или это нормальный результат в первый сезон Ларионова?
– Конечно, это будет провалом! Текущее место в регулярном чемпионате тоже не является успехом. Если взглянуть на всю систему СКА, то ни одна команда особо не блещет. Вылет в первом раунде будет большим провалом, — цитирует Черкаса «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Видео
Голдобин назвал симуляцией действия Пыленкова в концовке игры СКА и «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android