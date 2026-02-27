Сергей Черкас: возможный вылет СКА в первом раунде Кубка Гагарина будет большим провалом!

Бывший голкипер СКА Сергей Черкас высказался о текущей игре армейцев и заявил, что вылет команды в первом раунде Кубка Гагарина будет большим провалом.

– Реально ли СКА подняться выше седьмого места?

– Московское «Динамо», «Спартак» и ЦСКА борются за место выше. Все команды надеются подвинуть «Торпедо» с четвёртого места. Это всё не так просто сделать. Что касается СКА, мне показалось, что в последней игре с «Динамо» команда была уставшей после хорошей серии. Насколько быстро СКА выйдет из этого состояния, мы увидим скоро. Следующий матч с «Локомотивом» – это очень хороший тест.

– Вылет в первом раунде Кубка Гагарина станет провалом или это нормальный результат в первый сезон Ларионова?

– Конечно, это будет провалом! Текущее место в регулярном чемпионате тоже не является успехом. Если взглянуть на всю систему СКА, то ни одна команда особо не блещет. Вылет в первом раунде будет большим провалом, — цитирует Черкаса «Спорт день за днём».