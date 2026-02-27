Защитник сборной США Макэвой высказался о реакции на шутку Трампа о женской сборной

Защитник сборной США и «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой прокомментировал реакцию хоккеистов национальной команды на шутку американского президента Дональда Трампа о женской сборной США.

«Конечно, мы сожалеем о том, как отреагировали в тот момент. Всё произошло очень быстро… Это, безусловно, не отражает того, как мы относимся к ним и их достижениям», — приводит слова Макэвоя журналист Конор Райан в социальной сети Х.

Во время празднования в раздевалке мужской сборной Трамп в телефонном разговоре пригласил игроков приехать в Вашингтон на своё выступление в Конгрессе: «Могу прислать военный самолёт. Я обязан позвать и женскую команду, иначе меня ждёт импичмент».

Напомним, мужская и женская сборные США выиграли золото на Олимпиаде-2026.