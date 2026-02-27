Скидки
Крикунов ответил, чем Малкин отличается от других игроков

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин является гениальным игроком и любую ситуацию может перевернуть в выгодную для себя сторону.

«Уникальность Жени Малкина в том, что он является звездой. А звезда чем отличается от простых игроков? Тем, что у него в любой ситуации, которая возникает, есть своё решение. И если обычный хоккеист может что-то испортить, то такой игрок, как Евгений Малкин, всё равно найдёт выход из самой сложной ситуации. Он умеет всё и является человеком, который строит игру команды», — приводит слова Крикунова «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне НХЛ 39-летний Малкин провёл 42 матча, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами.

Кожевников оценил, сколько Евгений Малкин ещё может отыграть в «Питтсбурге»
