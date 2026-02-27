Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратаря «Миннесоты» Густавссона стошнило в конце матча с «Колорадо»

Вратаря «Миннесоты» Густавссона стошнило в конце матча с «Колорадо»
Комментарии

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:2). За минуту до конца третьего периода при счёте 4:1 в пользу «дикарей», шведского голкипера стошнило прямо около ворот. В итоге Густавссона заменил Йеспер Валльстедт, пропустивший одну шайбу. Филип, отразивший 44 броска из 45, был признан первой звездой матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Болди, Капризов) – 27:48 (pp)     1:1 Нечас (Маккиннон, Мэнсон) – 33:30     1:2 Эрикссон Эк (Болди, Хьюз) – 37:37 (pp)     1:3 Цуккарелло (Хартман, Капризов) – 55:08     1:4 Болди – 56:38 (sh)     2:4 Нечас (Маккиннон, Ландеског) – 59:03     2:5 Болди (Фэйбер, Миддлтон) – 59:28    

В нынешнем сезоне 27-летний вратарь провёл 37 встреч, в которых одержал 21 победу при показателе надёжности 2,6 и 91% отражённых бросков. Всего на счету шведа 206 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 104 победы. Хоккеист был выбран «Питтсбург Пингвинз» во втором раунде под общим 55 номеров на драфте НХЛ 2016 года.

Материалы по теме
Вратарь сборной Швеции Густавссон: Овечкин и Капризов входят в топ-5 игроков НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android