Вратаря «Миннесоты» Густавссона стошнило в конце матча с «Колорадо»

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:2). За минуту до конца третьего периода при счёте 4:1 в пользу «дикарей», шведского голкипера стошнило прямо около ворот. В итоге Густавссона заменил Йеспер Валльстедт, пропустивший одну шайбу. Филип, отразивший 44 броска из 45, был признан первой звездой матча.

В нынешнем сезоне 27-летний вратарь провёл 37 встреч, в которых одержал 21 победу при показателе надёжности 2,6 и 91% отражённых бросков. Всего на счету шведа 206 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 104 победы. Хоккеист был выбран «Питтсбург Пингвинз» во втором раунде под общим 55 номеров на драфте НХЛ 2016 года.