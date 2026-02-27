Вратаря «Миннесоты» Густавссона стошнило в конце матча с «Колорадо»
Поделиться
Вратарь «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:2). За минуту до конца третьего периода при счёте 4:1 в пользу «дикарей», шведского голкипера стошнило прямо около ворот. В итоге Густавссона заменил Йеспер Валльстедт, пропустивший одну шайбу. Филип, отразивший 44 броска из 45, был признан первой звездой матча.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Болди, Капризов) – 27:48 (pp) 1:1 Нечас (Маккиннон, Мэнсон) – 33:30 1:2 Эрикссон Эк (Болди, Хьюз) – 37:37 (pp) 1:3 Цуккарелло (Хартман, Капризов) – 55:08 1:4 Болди – 56:38 (sh) 2:4 Нечас (Маккиннон, Ландеског) – 59:03 2:5 Болди (Фэйбер, Миддлтон) – 59:28
В нынешнем сезоне 27-летний вратарь провёл 37 встреч, в которых одержал 21 победу при показателе надёжности 2,6 и 91% отражённых бросков. Всего на счету шведа 206 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 104 победы. Хоккеист был выбран «Питтсбург Пингвинз» во втором раунде под общим 55 номеров на драфте НХЛ 2016 года.
Комментарии
- 27 февраля 2026
-
16:30
-
16:28
-
16:16
-
16:01
-
16:00
-
15:43
-
15:30
-
15:16
-
15:00
-
14:46
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:21
-
13:05
-
12:42
-
12:23
-
12:10
-
11:51
-
11:36
-
11:17
-
11:00
-
10:55
-
10:44
-
10:26
-
10:11
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:31
-
09:20
-
09:16