Главный тренер «Авангарда» Буше: нам нужно ещё работать и есть что менять

Главный тренер «Авангарда» Буше: нам нужно ещё работать и есть что менять
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» поделился своими ожиданиями от игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
2-й период
1 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Ткачёв (Яковлев, Толчинский) – 12:40 (5x4)     1:1 Окулов (Шарипзянов, Маклауд) – 16:08 (5x4)    

«Надеюсь, что сегодня мы увидим другую игру, потому что у нас ещё остаётся девять матчей. Ситуация не такая, когда у тебя два или три матча до плей-офф, когда уже понятно, на каком месте ты закончишь. Нам нужно ещё работать и есть что менять. В предыдущих трёх встречах выглядели абсолютно не так, как мы можем. Вчера мы провели очень хорошую, серьёзную и силовую тренировку и надеемся, что увидим ребят в другом свете сегодня, потому что нам необходимо играть жёстче, нам необходимо бороться, и этот уровень борьбы должен быть выше», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».

Лидер «Авангарда» Потуральски избежал травмы после попадания шайбы в лицо
