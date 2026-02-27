Главный тренер «Авангарда» Буше: нам нужно ещё работать и есть что менять

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» поделился своими ожиданиями от игры.

«Надеюсь, что сегодня мы увидим другую игру, потому что у нас ещё остаётся девять матчей. Ситуация не такая, когда у тебя два или три матча до плей-офф, когда уже понятно, на каком месте ты закончишь. Нам нужно ещё работать и есть что менять. В предыдущих трёх встречах выглядели абсолютно не так, как мы можем. Вчера мы провели очень хорошую, серьёзную и силовую тренировку и надеемся, что увидим ребят в другом свете сегодня, потому что нам необходимо играть жёстче, нам необходимо бороться, и этот уровень борьбы должен быть выше», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».