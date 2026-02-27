Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Нефтехимика» рассказал о подготовке команды к выезду на Дальний Восток

Главный тренер «Нефтехимика» рассказал о подготовке команды к выезду на Дальний Восток
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин перед отъездом на Дальний Восток рассказал, как команда будет тренироваться и играть в условиях существенной смены часового пояса. В период с 1 по 7 марта клуб из Нижнекамска проведёт четыре встречи: по две с «Амуром» и «Адмиралом».

— Понятно, что это самый тяжёлый выезд, связанный со сменой часовых поясов. Есть ли какой-то особый план подготовки к играм в Хабаровске и Владивостоке?
— Ничего такого специального нет. Я думаю, что будем жить по московскому времени. Конечно, это немножко необычно для нас: просто время суток немного сдвинется — у нас день, у них будет темно, у нас ночь — там будет день. Но мы будем подстраиваться под это, все команды через это проходят.

— Относительно состава. Проще спросить, кто не поедет с командой?
— У нас в обойме 24 полевых игрока и три вратаря, итого 27 человек. Точно не едет Динар Хафизуллин, у него повреждение.

Андрей Белозёров едет с командой. Там уже на месте по его состоянию решим, сможет играть или нет. А так, в принципе, могут быть какие-то перестановки именно в звеньях.

— Команды вышли на финишную прямую регулярного чемпионата КХЛ. О важности результатов этих четырёх матчей, наверное, даже не стоит говорить. Но всё же?
— Думаю, что на этом выезде уже определится, попадём ли мы в плей-офф или нет. Поэтому в поездку едем с большой надеждой и с серьёзным настроем, чтобы решить эту задачу, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

Материалы по теме
Форвард «Нефтехимика» высказался об изменениях в команде после прихода Игоря Гришина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android