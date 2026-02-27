Скидки
Алексей Василевский: «зелёное дерби» в первом раунде плей-офф? Это была бы яркая вывеска

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский заявил, что преображение команды в текущем сезоне не стало для него неожиданным, и высказался о возможной встрече с «Ак Барсом» в первом раунде плей-офф КХЛ.

— Алексей, никто не будет отрицать, что «Салават Юлаев» – одно из главных преображений регулярного чемпионата. В сентябре команда была на последнем месте Востока, а сейчас считается «тёмной лошадкой» в плей-офф. Для самих игроков «Салавата» неожиданно такое преображение?
— Нет, для нас это не было неожиданным. Конечно, у нас были трудности в начале сезона. Новая команда собралась, искали свою игру, работали над взаимодействием. Сейчас, слава богу, всё хорошо и получается оправдывать ожидания болельщиков.

— У «Салавата Юлаева» есть теоретические шансы попасть на «Ак Барс» в первом раунде плей-офф. Насколько интересно игрокам уфимской команды «зелёное дерби» в первом раунде?
— Это была бы однозначно яркая вывеска. Наш исторически принципиальный соперник. Но по большому счёту мы не загадываем сейчас, на кого бы хотелось попасть в первом раунде. Для нас сейчас самое главное – это в плей-офф попасть. А там уж кто будет, тот будет. Могу сказать одно – мы готовы играть с любым соперником, — приводит слова Василевского «Татар-информ».

На данный момент «Салават Юлаев» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 66 очками после 59 матчей.

