Вице-президент КХЛ Каменский: СКА будет крепким орешком в плей-офф

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский выразил мнение, что у СКА есть хорошие шансы неплохо выступить в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Я думаю, что СКА прошёл тот период, когда его штормило. Сейчас определился и состав, и тренерский штаб. Команда выглядит солидно, хороший хоккей. Думаю, СКА будет крепким орешком в плей-офф. Будет интересно, у них есть и молодёжь перспективная, и ветераны хорошие. Тренерский штаб очень опытный. У СКА хорошие шансы неплохо выступить в Кубке Гагарина», — приводит слова Каменского Vprognoze.

Ранее СКА обеспечил себе участие в Кубке Гагарина — 2026. После 59 матчей армейцы занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 69 очками.

Новая роль Ларионова в СКА, у обоих «Динамо» схожие проблемы. Месяц до плей-офф КХЛ. Запад
