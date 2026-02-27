Капитан «Авангарда» Шарипзянов: страница с НХЛ уже перевёрнута

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов ответил на вопрос о возможности поиграть в Национальной хоккейной лиге.

– Дмитрий Рябыкин, в своё время поигравший и поработавший тренером в «Авангарде», сказал, что Дамир Шарипзянов – игрок уровня НХЛ. Вы сами для себя эту страничку уже перевернули или допускаете ещё возможность поиграть за океаном?

– Скорее эта страница уже перевёрнута. Хочу быть верным своему нынешнему клубу. Понятно, никто не знает, как дальше всё сложится, какими будут руководство, тренер, но играл бы с ястребом на груди до 45 лет. А потом ещё на пять лет контракт заключить можно (смеётся).

– Вы же в своё время немного «поварились» в АХЛ. Чем запомнился тот период?

– Тем, что мне постоянно говорили, молодец, хорошую игру провёл сегодня. А на следующий день я не играл. Какое-то такое отношение там было. Если и выпускали на лёд, то на 7-10 минут.

Спасибо отцу Наиля Якупова Раилу Рафисовичу, который стал менеджером в нижнекамском «Нефтехимике» и вовремя мне написал, вытащил меня оттуда. Думаю, если бы остался в АХЛ и дальше слушал эти сказки, то ничего хорошего бы не вышло, – приводит слова Шарипзянова «Российская газета».