«Нам следовало отреагировать иначе». Свейман — о шутке Трампа в адрес женской сборной США

Голкипер сборной США и «Бостон Брюинз» Джереми Свейман высказался о реакции на шутку президента страны Дональда Трампа в адрес женской национальной команды.

«Нам следовало отреагировать иначе. Мы очень рады за женскую сборную. Мы их очень уважаем. Разделить с ними эту золотую медаль – это то, за что мы будем вечно благодарны. Теперь, когда мы дома, мы можем разделить это чувство вместе, увидеть невероятную поддержку, которую мы получаем от США, и разделить эту золотую медаль», – приводит слова Свеймана The Athletic.

Во время празднования в раздевалке мужской сборной Трамп в телефонном разговоре пригласил игроков приехать в Вашингтон на своё выступление в Конгрессе: «Могу прислать военный самолёт. Я обязан позвать и женскую команду, иначе меня ждёт импичмент».

Напомним, мужская и женская сборные США выиграли золото на Олимпиаде-2026.

