Защитник «Салавата Юлаева» Василевский: Вязовой может попробовать свои силы даже в НХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский считает, что у голкипера уфимского клуба Семёна Вязового большое будущее и он может попробовать свои силы в НХЛ.

— Многие отмечают, что ключевую роль в успехах «Салавата Юлаева» сыграл нападающий Шелдон Ремпал, вернувшийся из-за океана. Согласны с этим?

— Шелдон – большой мастер. Он доказал это в прошлогоднем плей-офф, сейчас доказывает это в нынешнем регулярном чемпионате. Безусловно, это главная звезда нашей команды, самый ценный хоккеист. Но я бы ещё, помимо него, отметил Семёна Вязового. Без его спасений и уверенной игры, наверное, не было бы у нас столько побед.

— Алексей, удивляет ли вас как опытного хоккеиста, насколько спокойно и уверенно играет в воротах Семён Вязовой в столь юном возрасте?

— Семён очень добавил по сравнению с прошлым сезоном. И сейчас он уже считается полноценным первым вратарём «Салавата Юлаева». Ему только 23 года, но он уже уверенно играет в КХЛ. У него очень большое будущее, и, если он будет усердно и много работать над собой, может попробовать свои силы даже в НХЛ, — приводит слова Василевского «Татар-информ».

В нынешнем сезоне Вязовой провёл 46 матчей, в которых одержал 24 победы при надёжности 2,18 и 93% отражённых бросков.