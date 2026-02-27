Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Салавата Юлаева» Василевский: Вязовой может попробовать свои силы даже в НХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Василевский: Вязовой может попробовать свои силы даже в НХЛ
Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский считает, что у голкипера уфимского клуба Семёна Вязового большое будущее и он может попробовать свои силы в НХЛ.

— Многие отмечают, что ключевую роль в успехах «Салавата Юлаева» сыграл нападающий Шелдон Ремпал, вернувшийся из-за океана. Согласны с этим?
— Шелдон – большой мастер. Он доказал это в прошлогоднем плей-офф, сейчас доказывает это в нынешнем регулярном чемпионате. Безусловно, это главная звезда нашей команды, самый ценный хоккеист. Но я бы ещё, помимо него, отметил Семёна Вязового. Без его спасений и уверенной игры, наверное, не было бы у нас столько побед.

— Алексей, удивляет ли вас как опытного хоккеиста, насколько спокойно и уверенно играет в воротах Семён Вязовой в столь юном возрасте?
— Семён очень добавил по сравнению с прошлым сезоном. И сейчас он уже считается полноценным первым вратарём «Салавата Юлаева». Ему только 23 года, но он уже уверенно играет в КХЛ. У него очень большое будущее, и, если он будет усердно и много работать над собой, может попробовать свои силы даже в НХЛ, — приводит слова Василевского «Татар-информ».

В нынешнем сезоне Вязовой провёл 46 матчей, в которых одержал 24 победы при надёжности 2,18 и 93% отражённых бросков.

Материалы по теме
Алексей Василевский: «зелёное дерби» в первом раунде плей-офф? Это была бы яркая вывеска
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android