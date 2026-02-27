Защитник «Авангарда» Шарипзянов рассказал об участии в благотворительности

Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился мыслями о благотворительности. Ранее хоккеист и его жена купили матрасы для Омской областной детской клинической больницы.

– Ваша супруга рассказывала, как попала с детьми в городскую больницу и была в шоке там от матрасов. В итоге вы закупили для хирургического отделения новые. Как это выглядело вашими глазами?

– Я был в тот момент на выезде. И, честно говоря, ужас охватывает, когда понимаешь, что у тебя вроде есть возможности, а помочь ребёнку не можешь. Было немного страшно.

В итоге мы сделали то, что должны были сделать. Вообще если мы сталкиваемся с подобными ситуациями, когда что-то идёт не так, мы всегда стараемся помочь. Тем более есть возможность. Конечно, моя супруга больше за это отвечает в плане организации и реализации. С меня-то в основном финансы и поддержка.

Восхищаюсь женой: у неё два ребенка, сейчас беременна третьим, ещё две собаки (смеётся). И она всё равно находит время и возможность, чтобы помочь другим.

– В «Авангарде» вообще много ребят занимаются благотворительностью и не афишируют это?

– Думаю, да. Я раньше и сам думал, что так лучше. Но однажды услышал, как о своих добрых делах рассказывают другие люди – и мне это понравилось. Мы же многие вещи пытаемся популяризовать, а благотворительность как-то остаётся в стороне.

С другой стороны, если человек делает добро втихую, это тоже хорошо. Я знаю, что руководство «Авангарда» очень много хорошего делает, но об этом никто не знает. Моя благотворительность не таких масштабов, наверное. Но, если кто-то посмотрит на нас и не пожалеет для нуждающихся 50-100 рублей – уже круто, – приводит слова Шарипзянова «Российская газета».