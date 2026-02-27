Скидки
Хиллер — о возможной отставке из «Лос-Анджелеса»: мы сами подписались на эту работу

Хиллер — о возможной отставке из «Лос-Анджелеса»: мы сами подписались на эту работу
Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джим Хиллер высказался о возможной отставке на фоне поражения от «Эдмонтон Ойлерз» (1:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В ходе игры болельщики несколько раз скандировали «увольте Хиллера».

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 8
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Эмберсон (Рословик, Савуа) – 07:25     0:2 Подколзин (Манджапане, Нурс) – 08:19     1:2 Фёгеле (Эдмундсон) – 12:15     1:3 Манджапане (Хайман, Экхольм) – 22:59     1:4 Макдэвид (Хайман) – 24:58     1:5 Хайман (Драйзайтль, Бушар) – 28:44 (pp)     1:6 Драйзайтль (Макдэвид) – 40:31 (pp)     1:7 Уолман (Савуа, Драйзайтль) – 45:24     1:8 Уолман (Драйзайтль) – 47:36    

«Я сфокусирован на победе в следующем матче над «Калгари». Мы сами подписались на эту работу. Получая работу тренера, тебя всегда что-то беспокоит, но это остаётся при себе. Но главное, что перевешивает всё остальное, – это стремление помочь команде побеждать в играх», – приводит слова Хиллера официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Лос-Анджелес» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с 60 очками после 58 матчей.

Комментарии
