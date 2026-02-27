Хиллер — о возможной отставке из «Лос-Анджелеса»: мы сами подписались на эту работу

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джим Хиллер высказался о возможной отставке на фоне поражения от «Эдмонтон Ойлерз» (1:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В ходе игры болельщики несколько раз скандировали «увольте Хиллера».

«Я сфокусирован на победе в следующем матче над «Калгари». Мы сами подписались на эту работу. Получая работу тренера, тебя всегда что-то беспокоит, но это остаётся при себе. Но главное, что перевешивает всё остальное, – это стремление помочь команде побеждать в играх», – приводит слова Хиллера официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Лос-Анджелес» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с 60 очками после 58 матчей.