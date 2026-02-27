Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Автомобилист – Ак Барс, результат матча 27 февраля 2026 года, счет 3:2 Б, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» одержал победу над «Ак Барсом» в серии буллитов
Комментарии

Сегодня, 27 февраля, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал казанский «Ак Барс». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Лямкин (Семёнов) – 14:54 (5x4)     1:1 Шашков (Хрипунов, Горбунов) – 35:52 (5x5)     2:1 Трямкин (Горбунов, Спронг) – 38:47 (5x4)     2:2 Лямкин (Пустозёров, Яшкин) – 43:16 (5x4)     3:2 Шаров – 65:00    

На 15-й минуте защитник «Ак Барса» Никита Лямкин забросил первую шайбу. На 36-й минуте нападающий «Автомобилиста» Никита Шашков сравнял счёт. На 39-й минуте защитник Никита Трямкин вывел екатеринбуржцев вперёд. На 44-й минуте Лямкин оформил дубль, восстановив равенство в счёте и переведя игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 60 матчей, в которых набрал 74 очка, занимая четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 82 очками после 60 встреч располагается на третьей строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Чрезвычайная ситуация. Куда из «Автомобилиста» пропал Рид Буше?
Чрезвычайная ситуация. Куда из «Автомобилиста» пропал Рид Буше?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android