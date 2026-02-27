«Автомобилист» одержал победу над «Ак Барсом» в серии буллитов

Сегодня, 27 февраля, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал казанский «Ак Барс». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 3:2.

На 15-й минуте защитник «Ак Барса» Никита Лямкин забросил первую шайбу. На 36-й минуте нападающий «Автомобилиста» Никита Шашков сравнял счёт. На 39-й минуте защитник Никита Трямкин вывел екатеринбуржцев вперёд. На 44-й минуте Лямкин оформил дубль, восстановив равенство в счёте и переведя игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 60 матчей, в которых набрал 74 очка, занимая четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 82 очками после 60 встреч располагается на третьей строчке Востока.