Главная Хоккей Новости

«Авангард» забросил победную шайбу «Металлургу», реализовав удаление Разина

«Авангард» забросил победную шайбу «Металлургу», реализовав удаление Разина
«Авангард» одержал победу над «Металлургом» в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победу омской команде со счётом 3:2 принёс нападающий Эндрю Потуральски, реализовавший большинство, которое было получено в результате удаления за неспортивное поведение главного тренера магнитогорцев Андрея Разина. Малый штраф отбывал форвард Даниил Вовченко.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Ткачёв (Яковлев, Толчинский) – 12:40 (5x4)     1:1 Окулов (Шарипзянов, Маклауд) – 16:08 (5x4)     2:1 Якупов – 35:01 (5x5)     2:2 Джонсон (Толчинский, Ткачёв) – 58:41 (6x4)     3:2 Потуральски (Шарипзянов, Окулов) – 61:06 (3x3)    

На последней минуте третьего периода при счёте 2:2 Разин получил малый штраф за неспортивное поведение. Овертайм омичи начинали в большинстве и долго играли в зоне атаки. Дамир Шарипзянов с правого фланга сделал поперечную передачу на Потуральски, который пробил с круга вбрасывания и попал точно в дальнюю девятку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

