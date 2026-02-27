«Авангард» забросил победную шайбу «Металлургу», реализовав удаление Разина

«Авангард» одержал победу над «Металлургом» в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победу омской команде со счётом 3:2 принёс нападающий Эндрю Потуральски, реализовавший большинство, которое было получено в результате удаления за неспортивное поведение главного тренера магнитогорцев Андрея Разина. Малый штраф отбывал форвард Даниил Вовченко.

На последней минуте третьего периода при счёте 2:2 Разин получил малый штраф за неспортивное поведение. Овертайм омичи начинали в большинстве и долго играли в зоне атаки. Дамир Шарипзянов с правого фланга сделал поперечную передачу на Потуральски, который пробил с круга вбрасывания и попал точно в дальнюю девятку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».