Канадский нападающий «Адмирала» Олсон выразил желание остаться в КХЛ ещё на сезон

Канадский нападающий «Адмирала» Кайл Олсон заявил, что ему понравилась Россия и он хочет остаться в Континентальной хоккейной лиге ещё на сезон.

«Мне кажется, мой первый сезон в КХЛ получился хорошим и необычным. Очень много перелётов. Несмотря на самолёты, смены часовых поясов, мне всё в России нравится, и я быстро адаптировался. Много новых мест для меня, новые арены, и я получаю удовольствие от уровня хоккея. КХЛ — очень быстрая лига, много мастеровитых игроков.

Это крутой новый опыт во Владивостоке для меня. Мне нравится местная кухня, в общем, всё хорошо, кроме наших результатов. Они могли бы быть лучше. Я могу гордиться, что у меня получилось привыкнуть к такому уровню хоккея. Думаю, что ещё на сезон я тут останусь. Будем обсуждать варианты с моим агентом и смотреть, где продолжу карьеру, но хочется играть в КХЛ», — приводит слова Олсона Legalbet.

В дебютном сезоне в КХЛ канадец провёл 58 матчей, в которых отметился 19 заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.