Андрей Разин раскрыл, что сказал судье перед удалением за неспортивное поведение
Поделиться
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос, что сказал судье перед удалением за неспортивное поведение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:3 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Ткачёв (Яковлев, Толчинский) – 12:40 (5x4) 1:1 Окулов (Шарипзянов, Маклауд) – 16:08 (5x4) 2:1 Якупов – 35:01 (5x5) 2:2 Джонсон (Толчинский, Ткачёв) – 58:41 (6x4) 3:2 Потуральски (Шарипзянов, Окулов) – 61:06 (3x3)
«Хотите знать, что я сказал судье? Я кричал, что должна была быть остановка игры после попадания шайбы в линейного арбитра. Он ко мне подъехал, спросил: «Вы уверены в себе». Я говорю: «Уверен». Две минуты!» — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Специалист получил малый штраф на последней минуте третьего периода при счёте 2:2. Отбывал наказание форвард Даниил Вовченко. Таким образом, омский клуб начал овертайм в большинстве и смог его реализовать.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 февраля 2026
-
19:56
-
19:44
-
19:27
-
19:24
-
19:04
-
18:30
-
18:12
-
18:02
-
17:50
-
17:38
-
17:26
-
17:14
-
17:00
-
17:00
-
16:48
-
16:40
-
16:30
-
16:28
-
16:16
-
16:01
-
16:00
-
15:43
-
15:30
-
15:16
-
15:00
-
14:46
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:21
-
13:05
-
12:42
-
12:23