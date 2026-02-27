Андрей Разин раскрыл, что сказал судье перед удалением за неспортивное поведение

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос, что сказал судье перед удалением за неспортивное поведение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:3 ОТ).

«Хотите знать, что я сказал судье? Я кричал, что должна была быть остановка игры после попадания шайбы в линейного арбитра. Он ко мне подъехал, спросил: «Вы уверены в себе». Я говорю: «Уверен». Две минуты!» — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Специалист получил малый штраф на последней минуте третьего периода при счёте 2:2. Отбывал наказание форвард Даниил Вовченко. Таким образом, омский клуб начал овертайм в большинстве и смог его реализовать.