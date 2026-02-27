Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Разин раскрыл, что сказал судье перед удалением за неспортивное поведение

Андрей Разин раскрыл, что сказал судье перед удалением за неспортивное поведение
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос, что сказал судье перед удалением за неспортивное поведение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Ткачёв (Яковлев, Толчинский) – 12:40 (5x4)     1:1 Окулов (Шарипзянов, Маклауд) – 16:08 (5x4)     2:1 Якупов – 35:01 (5x5)     2:2 Джонсон (Толчинский, Ткачёв) – 58:41 (6x4)     3:2 Потуральски (Шарипзянов, Окулов) – 61:06 (3x3)    

«Хотите знать, что я сказал судье? Я кричал, что должна была быть остановка игры после попадания шайбы в линейного арбитра. Он ко мне подъехал, спросил: «Вы уверены в себе». Я говорю: «Уверен». Две минуты!» — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Специалист получил малый штраф на последней минуте третьего периода при счёте 2:2. Отбывал наказание форвард Даниил Вовченко. Таким образом, омский клуб начал овертайм в большинстве и смог его реализовать.

Материалы по теме
«Авангард» вырвал победу в битве с «Металлургом»! Лидера КХЛ приговорило удаление Разина
Видео
«Авангард» вырвал победу в битве с «Металлургом»! Лидера КХЛ приговорило удаление Разина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android