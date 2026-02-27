Тренер «Металлурга» Разин — об «Авангарде»: наверное, потолок железобетонный им сделали

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Авангарда» в овертайме со счётом 2:3 заявил, что омский клуб стал гибче, а их хоккеисты стали чаще падать.

«Авангард» стал гибче, падать стали чаще. Раньше мы чаще падали… Наверное, потолок железобетонный им сделали», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Омский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 60 матчей, в которых набрал 86 очков, занимая второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 95 очками после 59 встреч располагается на первой строчке Востока.

В следующем матче «Авангард» сыграет со «Спартаком» в Москве 2 марта, а днём ранее магнитогорцы встретятся с московским «Динамо» в гостях.