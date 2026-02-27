Тренер «Металлурга» Разин — об «Авангарде»: наверное, потолок железобетонный им сделали
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Авангарда» в овертайме со счётом 2:3 заявил, что омский клуб стал гибче, а их хоккеисты стали чаще падать.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Ткачёв (Яковлев, Толчинский) – 12:40 (5x4) 1:1 Окулов (Шарипзянов, Маклауд) – 16:08 (5x4) 2:1 Якупов – 35:01 (5x5) 2:2 Джонсон (Толчинский, Ткачёв) – 58:41 (6x4) 3:2 Потуральски (Шарипзянов, Окулов) – 61:06 (3x3)
«Авангард» стал гибче, падать стали чаще. Раньше мы чаще падали… Наверное, потолок железобетонный им сделали», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Омский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 60 матчей, в которых набрал 86 очков, занимая второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 95 очками после 59 встреч располагается на первой строчке Востока.
В следующем матче «Авангард» сыграет со «Спартаком» в Москве 2 марта, а днём ранее магнитогорцы встретятся с московским «Динамо» в гостях.
