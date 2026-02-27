«Шанхайские Драконы» показали подготовку арены в Шанхае к вынесенным матчам

Пресс-служба «Шанхайских Драконов» показала подготовку арены в Шанхае к вынесенным матчам. Команда в Китае сыграет с «Сибирью» (5 марта) и «Барысом» (7 марта).

Фонбет Чемпионат КХЛ 05 марта 2026, четверг. 14:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Сибирь Новосибирская область

Фонбет Чемпионат КХЛ 07 марта 2026, суббота. 12:00 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Барыс Астана

«Совсем скоро здесь будет Большой Хоккей», — говорится в подписи к фото.

Фото: ХК «Шанхайские Драконы»

Последний раз вынесенный матч КХЛ проходил в Ташкенте в декабре 2024 года, тогда московский «Спартак» со счётом 3:2 в овертайме обыграл минское «Динамо».

Нынешней сезон китайский клуб проводит в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Ранее команда произвела ребрендинг и сменила название с «Куньлунь Ред Стар» на «Шанхайские Драконы».

На данный момент «драконы» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 51 очком в 59 встречах.