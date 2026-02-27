Скидки
ЦСКА и «Шанхайские Драконы» забросили семь шайб на двоих в первом периоде

В эти минуты в Москве проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимает «Шанхайских Драконов». В первом периоде команды забросили семь шайб на двоих, после первой двадцатиминутки счёт 4:3 в пользу китайского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й период
3 : 4
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Меркли (Рендулич) – 04:34 (5x5)     0:2 Фу (Саттер) – 09:54 (4x5)     0:3 Лабанк (Куинни) – 12:17 (5x5)     0:4 Фу (Сюсиз, Бишофф) – 13:33 (5x5)     1:4 Бучельников (Карнаухов, Охотюк) – 17:44 (5x5)     2:4 Зернов (Коваленко, Чуркин) – 18:00 (5x5)     3:4 Абрамов – 19:24 (5x5)    

В составе армейцев отличились Дмитрий Бучельников, Денис Зернов и Виталий Абрамов. За «Шанхайских Драконов» голами отметились Ник Меркли, Спенсер Фу (дважды) и Кевин Лабанк. Отметим, что первые четыре шайбы забросили хоккеисты китайской команды, а ЦСКА смог сократить отставание до одного гола до конца периода.

На данный момент армейцы занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 72 очками в 59 матчах. «Шанхайские Драконы» находятся на девятой строчке с 51 очком после 59 встреч.

