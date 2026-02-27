ЦСКА и «Шанхайские Драконы» забросили семь шайб на двоих в первом периоде

В эти минуты в Москве проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимает «Шанхайских Драконов». В первом периоде команды забросили семь шайб на двоих, после первой двадцатиминутки счёт 4:3 в пользу китайского клуба.
В составе армейцев отличились Дмитрий Бучельников, Денис Зернов и Виталий Абрамов. За «Шанхайских Драконов» голами отметились Ник Меркли, Спенсер Фу (дважды) и Кевин Лабанк. Отметим, что первые четыре шайбы забросили хоккеисты китайской команды, а ЦСКА смог сократить отставание до одного гола до конца периода.
На данный момент армейцы занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 72 очками в 59 матчах. «Шанхайские Драконы» находятся на девятой строчке с 51 очком после 59 встреч.
- 27 февраля 2026
