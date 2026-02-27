Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Анвар Гатиятулин прокомментировал третье поражение «Ак Барса» подряд

Анвар Гатиятулин прокомментировал третье поражение «Ак Барса» подряд
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении от «Автомобилиста (2:3 Б), которое стало для казанского клуба третьим кряду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Лямкин (Семёнов) – 14:54 (5x4)     1:1 Шашков (Хрипунов, Горбунов) – 35:52 (5x5)     2:1 Трямкин (Горбунов, Спронг) – 38:47 (5x4)     2:2 Лямкин (Пустозёров, Яшкин) – 43:16 (5x4)     3:2 Шаров – 65:00    

— Хороший накал, много борьбы, единоборств. Достаточно моментов в обе стороны, равная игра. В текущем году по буллитам пока не везёт нам.

— Много удалялась команда. С чем это связано?
— Надо смотреть, детально разбирать моменты. Просили идти в единоборства с активной клюшкой, задели ноги соперника.

— Как говорили с Биляловым после игры с «Ладой»?
— Со всеми игроками общаемся, обсуждаем игровые моменты, командный рисунок. У нас есть план по вратарям, который может корректироваться. Приняли решение, что будет играть Тимур. В плане психологии он опытный, многое прошёл, вопросов к нему не возникает.

— О чём говорили с судьями после второй пропущенной шайбы?
— Хотел уточнить, как трактовали удаления, обсудили игровые моменты. Недавно приезжал Константин Оленин, проводили разбор по моментам, чтобы чётче понимать. Всё время в диалоге с арбитрами.

— Почему не удаётся побеждать в овертаймах в последнее время?
— У нас было достаточно моментов, чтобы не доводить до буллитов. Не хватает пока, чтобы довести до точного броска. Работаем на каждой тренировке.

— Ги Буше на прошлой пресс-конференции говорил, что игроки в такое время года уже головой в плей-офф и это человеческая натура. Вы такое чувствуете?
— Не могу комментировать пресс-конференции коллег. За последние 15 матчей лишь в одном уступили в основное время. Я упоминаю концентрацию: это не какие-то индивидуальные ошибки. Нужно держать фокус, важно делать это на протяжении всего матча, это даёт больше шансов на положительный результат, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
«Автомобилист» одержал победу над «Ак Барсом» в серии буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android