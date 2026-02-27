Анвар Гатиятулин прокомментировал третье поражение «Ак Барса» подряд

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении от «Автомобилиста (2:3 Б), которое стало для казанского клуба третьим кряду.

— Хороший накал, много борьбы, единоборств. Достаточно моментов в обе стороны, равная игра. В текущем году по буллитам пока не везёт нам.

— Много удалялась команда. С чем это связано?

— Надо смотреть, детально разбирать моменты. Просили идти в единоборства с активной клюшкой, задели ноги соперника.

— Как говорили с Биляловым после игры с «Ладой»?

— Со всеми игроками общаемся, обсуждаем игровые моменты, командный рисунок. У нас есть план по вратарям, который может корректироваться. Приняли решение, что будет играть Тимур. В плане психологии он опытный, многое прошёл, вопросов к нему не возникает.

— О чём говорили с судьями после второй пропущенной шайбы?

— Хотел уточнить, как трактовали удаления, обсудили игровые моменты. Недавно приезжал Константин Оленин, проводили разбор по моментам, чтобы чётче понимать. Всё время в диалоге с арбитрами.

— Почему не удаётся побеждать в овертаймах в последнее время?

— У нас было достаточно моментов, чтобы не доводить до буллитов. Не хватает пока, чтобы довести до точного броска. Работаем на каждой тренировке.

— Ги Буше на прошлой пресс-конференции говорил, что игроки в такое время года уже головой в плей-офф и это человеческая натура. Вы такое чувствуете?

— Не могу комментировать пресс-конференции коллег. За последние 15 матчей лишь в одном уступили в основное время. Я упоминаю концентрацию: это не какие-то индивидуальные ошибки. Нужно держать фокус, важно делать это на протяжении всего матча, это даёт больше шансов на положительный результат, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.