Матч КХЛ «Сочи» − ЦСКА будет доигран в Москве 11 марта

Матч КХЛ «Сочи» − ЦСКА будет доигран в Москве 11 марта
Комментарии

Континентальная хоккейная лига по согласованию с клубами приняла решение о переносе двух матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Матч «Сочи» − ЦСКА, который был прерван 23 февраля 2026 года, перенесён на 11 марта 2026 года. Встреча будет доиграна в Москве на «ЦСКА Арене», начиная со второго периода. В связи с этим матч «Ак Барс» − «Сочи» перенесён с 12 марта на 13 марта 2026 года.

На данный момент «Сочи» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции с 40 очками после 57 встреч. ЦСКА располагается на пятой строчке Запада, заработав 72 очка в 59 матчах. «Ак Барс» идёт третьи на Востоке с 82 очками в 60 играх.

Комментарии
