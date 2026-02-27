Заварухин — после победы над «Ак Барсом»: Трямкин как Здено Хара сыграл

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Боевой матч, никто не хотел уступать: много стыков, много борьбы. Закончили домашнюю серию на хорошей ноте, готовимся к выезду. Старт матча не совсем удачно складывался, второй период понравился, больше атаковали, грамотно оборонялись.

— Мэйсек был в заявке, но не сыграл. На разминке получил травму?

— Да, не очень хорошо себя почувствовал. Сегодня здорово сыграли парни, короткими сменами, неплохое движение. Будет обследование, завтра-послезавтра будет понятно, едет он на выезд или нет.

— Трямкин забил в большинстве и потом там играл от броска. Планируете чаще его так использовать?

— Как Здено Хара сыграл, здорово бросил. В этом моменте была хорошая комбинация, приличный бросок. Он был в спецбригаде, будем смотреть. Сегодня молодец, здорово сыграл, будем смотреть.

— По сравнению с январской игрой в Казани не провалили первый период. Это можно считать успехом?

— Мы забыли ту игру, новогодний подарок сделали. Сейчас другая игра, больше отталкивались от предыдущих игр, на это настраивали ребят.

— Два гола пропустили в меньшинстве. Что пошло не так?

— Мастерство Лямкина, броски точные. Там закрыли вратаря, линию броска Лямкину не перекрыли во второй шайбе. Первый игрок должен блокировать бросок. Не скажу, что плохо действовали, но у соперника хорошие игроки, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.