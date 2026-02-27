Разин — о проигрыше «Авангарду»: я перед ребятами извинился. Считаю, мы были интереснее

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:3 ОТ) и заявил, что его команда смотрелась интереснее.
«Столько хочется сказать, но на опыте скажу, что классная была игра, но, к сожалению, мы её проиграли. Я перед ребятами извинился. Считаю, мы смотрелись интереснее. Плюс у нас было три хоккеиста 2006 года рождения, которые очень даже хорошо смотрелись в этой регулярке. Так что есть свои плюсы, это регулярка, двигаемся дальше», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 60 матчей, в которых набрал 86 очков, занимая второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 95 очками после 59 встреч располагается на первой строчке Востока.
- 27 февраля 2026
