Разин: с «Авангардом» в сезоне 2-2 и две ничьи. Буллиты, и сегодня матч выиграл Сыроежкин

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Авангарда» (2:3 ОТ) в последнем матче между командами в текущем регулярном чемпионате высказался о счёте в сезонной серии.

«В этой регулярке у «Авангарда» две игры в основное время выиграли, две в основное время проиграли. Проиграли в самом начале чемпионата. Ещё было две ничьи, один раз буллиты и сегодня — матч выиграл Сыроежкин. Две равные команды, со своим стилем и почерком, в большинстве матчей мы больше атакуем, к сожалению, не очень много забиваем. Но прогрессируем», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 60 матчей, в которых набрал 86 очков, занимая второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 95 очками после 59 встреч располагается на первой строчке Востока.