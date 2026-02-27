Разин: с судьями разговаривать вообще нельзя, всё жёстко. Ну, наверное, факать можно

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал своё удаление за неспортивное поведение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:3 ОТ).

— Ваше удаление в концовке основного времени…

— Хотите знать, что я сказал судье?

— Да нет, конечно…

— Да вы спросите.

— Хорошо, что вы сказали судье?

— Я ему кричал, что он должен был свистнуть, когда шайба попала в линейного. Потому что он свистел же, когда шайба была не прижата у ворот «Авангарда», когда он не видел её. Здесь, я считаю, судья повлиял на игру, должен был свистеть. Он подъехал со своей камерой и спросил: «Вы уверены в себе?» Я сказал: «Да, уверен». Две!

— То есть грубости никакой с вашей стороны не было?

— У него есть камера, пусть включит и покажет. Вообще, меня в последний раз удалили за то, что я хотел взять просмотр, а судья всё не подъезжал. Потом подъехал, я спросил: «У тебя со слухом проблемы?» Он в ответ: «Почему вы со мной на «ты». Я говорю: «Иди и смотри». Две! То есть сейчас с судьями разговаривать вообще нельзя, всё очень жёстко. Ну, наверное, факать можно, потому что некоторые «фак, фак» там… Надо английский подучить немножко, с них брать пример, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.