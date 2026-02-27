Разин: мне бы хотелось вообще проиграть этот Кубок Континента! Мне он точно не нужен

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Авангарда» (2:3 ОТ) заявил, что ему не нужен Кубок Континента.

— У «Металлурга» шанс впервые выиграть Кубок Континента. Насколько это сидит в голове?

— У хоккеистов это точно не сидит, а мне бы хотелось вообще проиграть этот Кубок Континента, мне он точно не нужен.

— Из суеверия?

— Да нет, просто он ничего не даёт, вообще ничего.

— Но если выиграете досрочно, то тогда мотивация вообще пропадёт на остаток регулярки?

— Так вот именно, меня это больше всего беспокоит. Вот хорошо, что есть такие матчи, как с «Авангардом», их приятно играть, видно, что команда настроена. А когда команду надо подпинывать… Лучше бы ещё восемь матчей с «Авангардом» сыграли, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.