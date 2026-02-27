Разин — омскому журналисту: сами облизывайте вашего Серебрякова, как Шаман Байкал
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Авангарда» (2:3 ОТ) высказался об игре вратаря омского клуба Никиты Серебрякова.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Ткачёв (Яковлев, Толчинский) – 12:40 (5x4) 1:1 Окулов (Шарипзянов, Маклауд) – 16:08 (5x4) 2:1 Якупов – 35:01 (5x5) 2:2 Джонсон (Толчинский, Ткачёв) – 58:41 (6x4) 3:2 Потуральски (Шарипзянов, Окулов) – 61:06 (3x3)
— Много бросков нанесли в створ, уже не впервые в матчах с «Авангардом». Получается, что Никита Серебряков — основной фактор низкой результативности в матчах с Омском?
— Серебряков — хороший вратарь. Но вот сегодня первый гол Ткачёва на его совести, хотя потом он от того же Ткачёва вытащил пару моментов. У нас тоже Набоков после последнего неудачного матча сегодня выглядел хорошо. Но что мне хвалить вашего Серебрякова? Хвалите его сами, облизывайте, как Шаман Байкал, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
