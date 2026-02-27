Разин — омскому журналисту: сами облизывайте вашего Серебрякова, как Шаман Байкал

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Авангарда» (2:3 ОТ) высказался об игре вратаря омского клуба Никиты Серебрякова.

— Много бросков нанесли в створ, уже не впервые в матчах с «Авангардом». Получается, что Никита Серебряков — основной фактор низкой результативности в матчах с Омском?

— Серебряков — хороший вратарь. Но вот сегодня первый гол Ткачёва на его совести, хотя потом он от того же Ткачёва вытащил пару моментов. У нас тоже Набоков после последнего неудачного матча сегодня выглядел хорошо. Но что мне хвалить вашего Серебрякова? Хвалите его сами, облизывайте, как Шаман Байкал, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.